Resp. tamponi SSC Napoli: "Ieri 23^ test per tutti e c'è stato l'ok per Petagna" (Di mercoledì 9 settembre 2020) In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Vincenzo Mirone, Responsabile della consulta scientifica della SSC Napoli: “Con Canonico abbiamo dato il via libera all ... Leggi su tuttonapoli

MundoNapoli : Resp. tamponi SSC Napoli Mirone: “La sitauzione Petagna è sotto controllo” -