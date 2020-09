Processo Ciontoli oggi parla Viola Giorgini: cosa sta dicendo in aula (Di mercoledì 9 settembre 2020) Processo Ciontoli per l’omicidio di Marco Vannini. oggi 9 settembre riprende l’Appello bis per la morte del bagnino di Cerveteri, è il giorno di Viola Giorgini. Assolta dall’accusa di omissione di soccorso già in primo e secondo grado, la ragazza era uscita dalla vicenda giudiziaria e adesso vi rientra in veste di testimone. Viola è stata chiamata a deporre – in qualità di unica teste ammessa nel nuovo dibattimento disposto dalla Cassazione, che ha annullato la sentenza di secondo grado ai Ciontoli – dalla difesa. L’udienza ha avuto inizio alle ore 9:30, presiede la Seconda Corte d’Appello il presidente Giancarlo Garofalo, che ha ricordato alla Giorgini di avere l’obbligo di ... Leggi su urbanpost

Lotus3Patrizia : RT @chilhavistorai3: Marco Vanni: “Abbiamo tutti creduto ad Antonio, sembrava sicuro di poter gestire la situazione”. In corso la deposizio… - chilhavistorai3 : Marco Vanni: “Abbiamo tutti creduto ad Antonio, sembrava sicuro di poter gestire la situazione”. In corso la deposi… - PaoloPiggi : Riascoltare la voce della fidanzata di Federico Ciontoli rimane inspiegabile come sia possibile che la ragazza non… - Agenzia_Dire : Domani riparte il processo bis per l'omicidio di #MarcoVannini: sentenza attesa per il 23 settembre. - CommentoSolo : @ginpretura @RaiTre Straordinari come il processo ai Ciontoli? -