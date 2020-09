Omicidio Colleferro: chi ha dato il calcio alla testa che ha ucciso Willy Monteiro? (Di mercoledì 9 settembre 2020) Chi ha dato il calcio alla testa che ha ucciso Willy Monteiro Duarte a Colleferro davanti al pub La Movida di Largo Oberdan? Mentre Marco e Gabriele Bianchi respingono le accuse davanti giudice per le ... Leggi su today

Respingono le accuse. Sostengono di non aver toccato Willy, il ventunenne morto nelle prime ore del mattino di domenica scorsa a Colleferro, nei giardinetti in largo Oberdan. I fratelli Marco e Gabrie ...

«Le telecamere hanno ripreso solo l'arrivo e la partenza dell'auto dove a bordo erano presenti i fratelli Bianchi ma non hanno ripreso la scena della rissa». Lo afferma l'avvocato Massimiliano Pica al ...

