Nuclear Gandhi di Civilization è solamente un mito (Di mercoledì 9 settembre 2020) In tutta la storia dei videogiochi, probabilmente la più stravagante è quella di Nuclear Gandhi, ovvero la storia che racconta di come una stranezza di programmazione abbia trasformato il famoso leader indiano non violento in un guerrafondaio aggressivo con un debole per le armi Nucleari. Sebbene ci siano stati tentativi di sfatare la storia nel corso degli anni, Sid Meier è finalmente uscito allo scoperto e ha affermato che Nuclear Gandhi è, in effetti, un'invenzione della nostra immaginazione collettiva.La storia originale, per coloro che non hanno familiarità, afferma che nel Civilization originale, Gandhi ricevette il punteggio di aggressività più basso possibile, come si addice a una figura della sua reputazione. ... Leggi su eurogamer

Ultime Notizie dalla rete : Nuclear Gandhi Ela Gandhi al Senato: la donna e l'umanesimo integrale Pressenza