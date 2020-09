Mugnano. Raid al comitato del candidato sindaco M5S Fausto Agnano (Di mercoledì 9 settembre 2020) Mugnano. Un vetro sfondato ed i contributi per la campagna elettorale rubati. Una brutta sorpresa per attivisti e candidati del movimento 5 stelle di Mugnano, che hanno ritrovato il comitato di via Napoli vandalizzato. Ora è stata sporta dunque una denuncia ai carabinieri da parte del candidato sindaco pentastellato Fausto Agnano e non è ancora … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Omicidio dello zainetto, ergastoli e condanne contro il clan Mazzarella-D’Amico

Oggi è stata pronunciata la sentenza di primo grado contro i mandanti e gli esecutori dell’omicidio di Luigi Mugnano, cognato del boss Ciro Rinaldi. Il Tribunale di Napoli ha condannato all’ergastolo ...

