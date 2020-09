MotoGp, A.Marquez: "A Misano voglio tornare a girare forte" (Di mercoledì 9 settembre 2020) Misano ADRIATICO - " È stato bello tornare a casa, rilassarsi un po', vedere la famiglia e continuare ad allenarsi. L'Austria non è andata esattamente come avrei voluto, ma sono determinato a tornare ... Leggi su corrieredellosport

Motorsport_IT : #MotoGP | #Yamaha ammette: 'Stiamo sprecando l'assenza di Marquez' - FormulaPassion : #MotoGP | #Stoner: “Senza #Marquez non c’è Mondiale” - KZeneise : Senza #BimboMinkia ... il più bel campionato degli ultimi anni! #MotoGP - CostanzaSpinel2 : RT @mag1693_: adesso se uno è italiano non può tifare Mercedes o chi per lei è nemmeno può tifare Marc Marquez in MotoGP Io che tifo Marc M… - marina46VR : MA CHE AZZ DICI CASEY ????Stoner: 'la MotoGp senza Marquez si è svalutata, ma la lotta tra questi piloti è fantastica” -