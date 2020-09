Montalbano ’scansa’ Tu sì que vales (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il Commissario Montalbano Si prospettava uno scontro inedito tra le immarcescibili repliche de Il commissario Montalbano e il ritorno di uno degli show di punta di Canale 5, Tu sì que vales, ma non sarà più così. Per contrastare l’esordio della nuova edizione del talent prodotto da Maria De Filippi, Rai 1 cambia ancora palinsesto e decide di ‘risparmiare’ la replica della fiction. Per ricoprire tale vuoto, e per arginare la concorrenza, si punta invece sulla replica di Assassinio sull’Oriente Express. Trasmessa, in prima visione, lo scorso 18 marzo, complice l’ampio bacino ‘offerto’ dal lockdown, la seconda trasposizione cinematografica del noto romanzo di Agatha Christie raccolse ben 6.363.000 spettatori pari al 22.8% di share. Adesso il secondo passaggio ... Leggi su davidemaggio

