Miriam Leone incanta con il top-gioiello: «Tutte le altre restino a casa» (Di mercoledì 9 settembre 2020) Mirian Leone Instagram: folgorante nel selfie dall’alto che mette in primo piano il suo splendido viso e lascia intravedere la scollatura mozzafiato, complice un top accattivante con finissime bretelline-gioiello. «Tutte le altre restino a casa»: il primo piano di Miriam Leone sbaraglia la concorrenza Scrive in siciliano nella didascalia – “MALUCCHIFFÀRI”, che in dialetto significa ‘annoiarsi, non avere niente da fare’ – e fa impazzire i suoi followers, ben oltre 1 milione. La sua sognante espressione fa incetta di like, arrivati in poche ore a 233mila. I suoi grandi e dolci occhi verdi bucano l’obiettivo fotografico. Labbra e rossetto, bocca socchiusa. Sensualità alle stelle, ... Leggi su urbanpost

Busonzio : RT @nebulosa_mente: Piacere, Miriam Leone - nebulosa_mente : Piacere, Miriam Leone - zazoomblog : Miriam Leone esagerata: lato “A” in bella mostra e sguardo ammaliante - #Miriam #Leone #esagerata: #bella - loriscarusolibe : Ho deciso da domani sera mi riguardo tutti i film di Miriam Leone e serie che nn visto . Ecco il primo film del 201… - FFusco16 : @SpudFNVPN Un parere su due ragazze sicule . Miriam leone o rossella fiammingo ? -

Ultime Notizie dalla rete : Miriam Leone Miriam Leone cambia look: addio rosso, ora ha i capelli sui toni del biondo dorato Donna Fanpage Miriam Leone incanta con il top-gioiello: «Tutte le altre restino a casa»

Mirian Leone Instagram: folgorante nel selfie dall’alto che mette in primo piano il suo splendido viso e lascia intravedere la scollatura mozzafiato, complice un top accattivante con finissime bretell ...

Miriam Leone cambia look: addio rosso, ora ha i capelli sui toni del biondo dorato

Miriam Leone non ama documentare ogni momento della sua vita quotidiana sui social ma, nel momento in cui condivide un post o una Stories, riesce sempre a lasciare senza fiato i fan. Lo ha fatto anche ...

Mirian Leone Instagram: folgorante nel selfie dall’alto che mette in primo piano il suo splendido viso e lascia intravedere la scollatura mozzafiato, complice un top accattivante con finissime bretell ...Miriam Leone non ama documentare ogni momento della sua vita quotidiana sui social ma, nel momento in cui condivide un post o una Stories, riesce sempre a lasciare senza fiato i fan. Lo ha fatto anche ...