L’omicidio di Colleferro è colpa dei fascisti. La vergognosa strumentalizzazione della sinistra (Di mercoledì 9 settembre 2020) Roma, 9 set – Il cadavere di Willy Monteiro non si era ancora raffreddato che la sinistra ci stava già provando. E continuano a provarci, senza sosta, ad «accollare» al fascismo, all’odio, al razzismo, a Salvini la responsabilità dell’assassinio del 21enne di Colleferro. Del resto l’occasione gli si è presentata su di un piatto d’argento: quando mai ti ricapita l‘omicidio di un ragazzo di origini capoverdiane, massacrato di pugni da un gruppo di «bori» fanatici dell’Mma, da cannibalizzare e strumentalizzare fino allo sfinimento. Quando ti ricapita, in piena emergenza migratoria, la narrazione del ragazzetto di colore sorridente, di seconda generazione, ucciso per aver tentato di difendere i suoi amici? L’establishment politico e culturale dello Stivale non si ... Leggi su ilprimatonazionale

