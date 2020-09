iOS 14 in arrivo nel mese di settembre? Le novità per gli utenti Apple (Di mercoledì 9 settembre 2020) La battaglia a distanza tra iOS 14 e Android 11 è destinata a entrare a stretto giro nel vivo. I sistemi operativi di Apple e Android rinnoveranno il confronto con nuove feature destinate a prender vita sui telefoni di ultima generazione. O comunque su quelli anche meno recenti che verranno supportati dagli sviluppatori. Se da un lato abbiamo però un Android 11 già bello lanciato, dall’altro è ancora nebulosa la situazione che riguarda iOS 14. Il sistema operativo destinato all’ambito mobile dei dispositivi statunitensi non ha ancora una data di rilascio effettiva. Anche se le ultime indiscrezioni, trapelate in rete nel corso delle ultime ore, permettono di nutrire un parziale ottimismo sotto questo punto di vista. Per iOS 14 sarà settembre il mese della verità? Le ... Leggi su optimagazine

iOS arrivo Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : iOS arrivo