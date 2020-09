Infortuni Juventus, Dybala e De Ligt: ecco quando torneranno in campo (Di mercoledì 9 settembre 2020) Infortuni Juventus- Tutto pronto per l’inizio del campionato, ma spazio all’infermeria bianconera con le situazione Dybala e De Ligt da tenere sotto controllo. Il difensore olandese, dopo l’operazione alla spalla, ha iniziato la riabilitazione e, salvo clamorosi colpo di scena, tornerà in campo a fine ottobre, inizio novembre. Infortuni Juventus, Dybala salta la Sampdoria? Da valutare anche i possibili tempi di recupero di Dybala, il quale potrebbe restare fermo ai box per la prima giornata di campionato dopo l’ultimo Infortunio rimediato contro il Lione. Leggi anche: Suarez Juventus, ecco quando sarà annunciato: il nuovo ... Leggi su juvedipendenza

77Decimo : @Iiquidfootball @pirlochechiama @BMall1a @crisisx94 @AntonioCorsa È quello che dico anche io. Opinione personale, g… - forzajuve65 : Posso dire che interisti sono i tifosi più pesanti sulla terra?Per 2 gol dei loro giocatori stanno impazzendo.Non l… - juvechannel1 : ??? Quale sarà il futuro di Douglas Costa ? Il brasiliano della #Juventus , che nella passata stagione è stato spess… - AdriJuve64 : @Passion1897 @Juventus_Club19 Io credo vada recuperato mentalmente, mi è e sempre piaciuto, ma i tanti infortuni de… - LucaCrn77 : @edoar88 Il problema che ha colpito la Juventus è la contemporanea presenza in rosa di diversi giocatori sempre inf… -

Ultime Notizie dalla rete : Infortuni Juventus Juventus: infortunio per Bernardeschi, tornerà a disposizione a ottobre Sport Fanpage Parla la mamma di Zaniolo: “Inizialmente aveva pensato di smettere”

TORINO – Francesca Costa, mamma del campione della Roma Niccolò Zaniolo, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Centro Suono Sport, dove ha parlato dell’infortunio di suo figlio. “Non si è ...

Roma: Dzeko non convocato per Frosinone, infortunio per Fazio

Dzeko non giocherà l’amichevole di oggi contro il Frosinone per riposare dopo le partite con la Bosnia, Fazio infortunato Sempre più vicino al trasferimento al Cagliari, Federico Fazio ha subìto un le ...

TORINO – Francesca Costa, mamma del campione della Roma Niccolò Zaniolo, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Centro Suono Sport, dove ha parlato dell’infortunio di suo figlio. “Non si è ...Dzeko non giocherà l’amichevole di oggi contro il Frosinone per riposare dopo le partite con la Bosnia, Fazio infortunato Sempre più vicino al trasferimento al Cagliari, Federico Fazio ha subìto un le ...