Incendio San Lorenzello, Abbate: “Rispettiamo l’ambiente e il nostro territorio” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Un Incendio di vaste dimensioni sta lentamente divorando il Monte Erbano, interessando in particolar modo le comunità del Titerno e provocando una ferita, difficile da rimarginare per il comune di San Lorenzello. Quest’ultimo evento di rilevanti proporzioni – dichiara Gino Abbate, candidato alle regionali per la lista ‘Noi Campani‘ – è il terzo episodio nell’arco di poche settimane: prima bruciava Guardia Sanframondi, poi Cerreto Sanita e con loro il Parco del Matese. Tutto ciò è inacettabile – continua il candidato –. Dobbiamo tutelare il nostro territorio e preservare la natura e le bellezze che ci regala. La difesa della nostra terra e dell’ambiente sono e saranno tematiche a me molto ... Leggi su anteprima24

DomenicoCosta_ : RT @queryonline: La peste a Roma nel 1522, un crocifisso salvato da un incendio e una processione che si racconta essere stata risolutiva:… - SulPanaro : San Felice, ingenti danni causati da un incendio a un tetto a Pavignane - AleSalvi12 : RT @queryonline: La peste a Roma nel 1522, un crocifisso salvato da un incendio e una processione che si racconta essere stata risolutiva:… - queryonline : La peste a Roma nel 1522, un crocifisso salvato da un incendio e una processione che si racconta essere stata risol… - UnoTvnews : Buccino - San Gregorio Magno, incendio: distrutti molti ettari di vegetazione -

Ultime Notizie dalla rete : Incendio San Incendio a San Lorenzello: in fiamme ettari di vegetazione Il Mattino Monte Cila / Piedimonte Matese. Quando un disagio sociale assume le forme della violenza

Monte Cila ha bruciato tra l’incredulità e lo sgomento degli abitanti di Piedimonte Matese che ieri sera hanno assistito allo scempio di fuoco che nel giro di pochi minuti ha avvolto la parete boscosa ...

Cairo, incendio alla parrocchia San Lorenzo: chiesto l'incidente probatorio

Incendio alla chiesa San Lorenzo di Cairo Montenotte. La Pm Chiara Venturi ha richiesto l'incidente probatorio. Secondo quanto riferito, si starebbe attenendo il via libera da parte del Gip. Il rogo d ...

Monte Cila ha bruciato tra l’incredulità e lo sgomento degli abitanti di Piedimonte Matese che ieri sera hanno assistito allo scempio di fuoco che nel giro di pochi minuti ha avvolto la parete boscosa ...Incendio alla chiesa San Lorenzo di Cairo Montenotte. La Pm Chiara Venturi ha richiesto l'incidente probatorio. Secondo quanto riferito, si starebbe attenendo il via libera da parte del Gip. Il rogo d ...