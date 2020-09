Il padre di Maria Kolesnikova: 'È in carcere a Minsk'. Altri uomini mascherati fanno sparire Maxime Znak (Di mercoledì 9 settembre 2020) Lì'avvocato Maxime Znak, uno dei due ultimi componenti del Consiglio di coordinamento dell'opposizione bielorussa ancora in patria e in libertà, È stato prelevato stamattina da uomini mascherati. L'... Leggi su globalist

HuffPostItalia : Bielorussia, il padre di Maria Kolesnikova: 'È in carcere a Minsk'. Uomini mascherati portano via anche Maxime Znak - kiara86769608 : RT @globalistIT: - OssMalattieRare : L'amore ha portato questo padre a tatuarsi sulle gambe gli stessi lividi di suo figlio, Giovanni Maria, un bimbo di… - Paolone69177684 : @matteosalvinimi @borghi_claudio Ma te davvero sai come funziona un rosario? Cioè i 10 palline della Ave Maria e po… - mammaparole3 : RT @Lalla5802: ?? Ringraziamo il Signore per il dono di Maria -