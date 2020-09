“Il mio cancro è incurabile ma voglio dirvi questo”. Le parole di un 29enne morto poco dopo (Di mercoledì 9 settembre 2020) Si chiama Elliot Dallen. A 29 anni, nel 2018, gli è stato diagnosticato un carcinoma adrenocorticale. Elliot ha scritto sul Guardian parole che sono un dono prezioso per chi può leggerle. Nell’aprile 2020, in piena emergenza coronavirus, questo ragazzo di Cardiff scriveva che il suo cancro non gli avrebbe fatto vedere l’altra parte del lockdown. Elliot ha provato anche una terapia sperimentale ma non ha voluto continuare perché la vita “è vivere non accumulare anni”. Non c’è cura per il suo male. Accettarlo è stato difficile e quando lo ha capito, la sua battaglia ha cambiato faccia ma è rimasta durissima: “Non avendo più niente per cui combattere, non mi restava che aspettare. La battaglia è diventata mentale e mi ha costretto a riflettere… Non ho ... Leggi su caffeinamagazine

