Il 17 settembre Golden Gala torna a Roma | cast stellare con incognita spettatori

Roma – Le stelle dell'atletica mondiale in una serata unica allo stadio Olimpico di Roma. Edizione numero 40 per il Golden Gala Pietro Mennea, riprogrammato a giovedi' 17 settembre con 14 gare dopo il rinvio per l'emergenza coronavirus. Ma il momento e' "straordinario" – per usare le parole del presidente della Fidal, Alfio Giomi – anche per l'atletica italiana, con una serie di risultati positivi che fanno sorridere l'intero movimento, da Jacobs a Tamberi, fino all'exploit di Crippa, nuovo recordman azzurro nei 5000. E la speranza, ribadita oggi in conferenza stampa con il presidente del Coni, Giovanni Malago', e il presidente di Sport e Salute, Vito Cozzoli, che ad ammirare il cast stellare

