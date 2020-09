Firenze: ragazza strattona Salvini (Di mercoledì 9 settembre 2020) Disavventura per Matteo Salvini al suo arrivo a Pontassieve, tappa fiorentina del suo tour elettorale. Il leader della Lega è stato avvicinato da una ragazza di 20 anni, originaria del Congo, che lo ha strattonato strappandogli la camicia e la catenina del rosario dal collo. Le forze dell’ordine sono intervenute prontamente identificando la giovane donna che, a detta della Questura, si trovava "in evidente stato di alterazione psico-fisica".7 settembre 2020, Brindisi, comizio di #Salvini.A un ragazzino di 15 anni viene strappata dalle mani una bandierina arcobaleno. Ecco paladini della libertà di espressione. Ma terrorizzati da un simbolo di inclusione.Avanti con la legge contro l’#omotransfobia e la #misoginia pic.twitter.com/IdKSTtTLyB— Alessandro Zan (@ZanAlessandro) September 8, ... Leggi su blogo

fanpage : Matteo #Salvini aggredito in provincia di Firenze. Una ragazza gli strappa la camicia e il rosario, ecco le immagin… - Moonbootica : RT @firenzetoday: #Salvini Salvini aggredito a Pontassieve: ragazza gli strappa camicia e rosario @matteosalvinimi #Firenze - infoitinterno : Salvini aggredito a Firenze: una ragazza gli strappa la camicia e il rosario. VIDEO - parklaus : Anche se la ragazza avesse dei disturbi psichici Salvini,ogni giorno,ci mette del suo per stare sulle palle. Ident… - moneypuntoit : ?? Salvini aggredito a Firenze: una ragazza gli strappa la camicia e il rosario. VIDEO ?? -