Coronavirus | c' è una lampada LED in grado di ucciderlo

Il Coronavirus non può essere combattuto soltanto con il vaccino. La sospensione della sperimentazione del vaccino Astrazeneca-Oxford – quello scelto dall'Italia in partnership con Germania, Francia, Olanda e Spagna – a causa di un effetto collaterale inatteso su un paziente ne è la riprova: occorre cercare nuove strade per contrastare il Covid-19 e dare più tempo alla ricerca per trovare un vaccino efficace e sicuro. Dalle molecole naturali che possono bloccare la propagazione del virus fino a soluzioni innocue per l'uomo ma che riescono ad uccidere il Coronavirus: è da qui che potrebbero nascere le soluzioni giuste per il futuro. Per questo l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha deciso di organizzare e coordinare un piano d'azione per ...

