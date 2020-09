Coronavirus, Berlusconi a un comizio dall'ospedale: "Lotto contro una infernale malattia" (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il Coronavirus, una "infernale malattia" , lo costringe in ospedale, ma Silvio Berlusconi dopo cinque giorni di ricovero al San Raffaele di Milano ha rotto il silenzio ieri sera con due interventi telefonici,... Leggi su feedpress.me

Agenzia_Ansa : #Silvio #Berlusconi dall'ospedale definisce il #coronavirus una 'infernale malattia' #ANSA - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Berlusconi: lotto per uscire da questa infernale malattia #silvioberlusconi - matteorenzi : Un affettuoso abbraccio a Silvio Berlusconi con l’augurio di tornare presto in campo. Forza Presidente #CoronaVirus - Profilo3Marco : RT @Libero_official: #Berlusconi, la telefonata al comizio di #ForzaItalia: 'Sto lottando col #coronavirus. Malattia infernale, spero di fa… - il_Giangi : #Berluscovid 'Lotto per uscire da questa terribile malattia' ha detto il #virus di #Berlusconi. #9settembre… -