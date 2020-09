Colleferro, chi sono i fratelli Bianchi accusati dell'omicidio di Willy (Di mercoledì 9 settembre 2020) le immagini dai social 09 settembre 2020 08:58 leggi dopo slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte ... Leggi su tgcom24.mediaset

VittorioSgarbi : #Colleferro Oggi 'La Repubblica' riporta il commento, fatto in Caserma, da uno dei familiari degli arrestati: 'In f… - luigidimaio : Non si può morire così. A 21 anni, ucciso da un branco di delinquenti, pestato a calci e pugni. Non è possibile.… - fanpage : Chi era #WillyMonteiroDuarte, il 21enne ucciso a #Colleferro - LucaMarelli72 : Piano con la giustizia social-sommaria. Qualcuno ha commesso un reato terribile ma non sappiamo chi. Prima di giu… - LPincia : RT @claudio_2022: Vietare le palestre a chi ha precedenti penali. E vietare le fiction come gomorra, esaltano i giovani alla violenza. I de… -