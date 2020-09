Chiariello: "Le rose non hanno giovani di valore, da noi li distruggiamo nella culla" (Di mercoledì 9 settembre 2020) In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, con il suo EditoNuovo: “Ancora una volta si alzano alti i lamenti dei presidenti, ancora una volta ci sono infingimenti. Leggi su tuttonapoli

In diretta a 'Punto Nuovo Sport Show', trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Ivan Zazzaroni, direttore Corriere dello Sport: "Per fare una canale della Lega c ...