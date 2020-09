CartaBianca, Mauro Corona: “Berlusconi sta male, no a messaggi farabutti e vigliacchi” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Sarà davvero la sua ultima stagione? Intanto di sicuro c’è che CartaBianca, il programma di RaiTre condotto da Bianca Berlinguer, ha di nuovo il suo opinionista, Mauro Corona. E ieri sera lo scrittore ha parlato di Silvio Berlusconi ‘attaccando’ quanti hanno avuto parole di odio in questi giorni nei confronti del leader di Forza Italia ricoverato al San Raffaele per covid-19: “Non sono mai stato politicamente dalla parte di Berlusconi, ma sulla malattia di una persona non si possono pubblicare messaggi farabutti e vigliacchi. Manderò a Berlusconi tutta l’energia buona delle mie montagne perché guarisca. E so che guarirà”. E ospite della prima puntata è stato il professor Alberto Zangrillo: “Ho sempre evocato il buon ... Leggi su ilfattoquotidiano

