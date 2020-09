Calciatori truffati, la rete di Bochicchio a Londra e Roma (Di mercoledì 9 settembre 2020) Calciatori truffati Bochicchio – La rete di Massimo Bochicchio, il promotore finanziario che ha truffato il tecnico dell’Inter, Antonio Conte, si sviluppa tra due capitali europee, in Inghilterra e in Italia: Londra e Roma. Come riporta il Sole 24 Ore, la presunta truffa da 30 milioni ai danni dell’ex CT della Nazionale è nata a … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

leonzan75 : RT @CalcioFinanza: Calciatori truffati, la rete di #Bochicchio tra #Londra e #Roma - eire_dani : RT @CalcioFinanza: Calciatori truffati, la rete di #Bochicchio tra #Londra e #Roma - CalcioFinanza : Calciatori truffati, la rete di #Bochicchio tra #Londra e #Roma - sportli26181512 : #Finanza #Notizie Calciatori truffati, la rete di Bochicchio a Londra e Roma: Calciatori truffati Bochicchio – La r… - blogLinkes : Vuoi fare il calciatore? Vieni con me. Così vengono truffati migliaia di ragazzi africani -

Ultime Notizie dalla rete : Calciatori truffati Calciatori truffati, la rete di Bochicchio a Londra e Roma Calcio e Finanza Vuoi fare il calciatore? Vieni con me. Così vengono truffati migliaia di ragazzi africani

Fa caldo, a Palo in Senegal, in cielo nessuna nuvola, mosche e zanzare già hanno cominciato il loro fastidioso balletto attorno agli umani. Mamma Awa è andata nella stalla a mungere la mucca, papà Bou ...

Non solo Conte: tutti i calciatori vittime di una truffa o di un investimento sbagliato

Oltre al tecnico dell'Inter sono stati tanti i protagonisti di truffe o investimenti sbagliati: da Buffon a Vucinic, fino ad Ibrahimovic ...

Fa caldo, a Palo in Senegal, in cielo nessuna nuvola, mosche e zanzare già hanno cominciato il loro fastidioso balletto attorno agli umani. Mamma Awa è andata nella stalla a mungere la mucca, papà Bou ...Oltre al tecnico dell'Inter sono stati tanti i protagonisti di truffe o investimenti sbagliati: da Buffon a Vucinic, fino ad Ibrahimovic ...