Boris Johnson e la 'regola del 6' per contenere i contagi da coronavirus (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il premier Boris Johnson invita i britannici a seguire la 'regola del 6' per contenere la nuova ondata di contagi da coronavirus. A partire da lunedì, ha spiegato Johnson dopo le anticipazioni di ... Leggi su today

Capezzone : Assolutamente da leggere su @atlanticomag @DanieleMeloni80 sulle mosse di Boris Johnson su Brexit - Corriere : Brexit, sull’Irlanda del Nord cade l’intesa con l’Ue: Johnson presenta una nuova legge - fanpage : Stretta sugli assembramenti annunciata dal premier inglese Boris Johnson - michelinux : @rumorediparole @AccademiaCrusca Ad esempio, in questo filmato: - ylesweet666 : @ultimenotizie Dovrebbero passarci tutti i negazionisti da questa esperienza, solo così forse capirebbero l'importa… -

Ultime Notizie dalla rete : Boris Johnson

Il Regno Unito e i contagi che avanzano nel Paese: pronte nuove misure. Il governo è infatti pronto ad abbassare da 30 a 6 il limite massimo di persone che possono riunirsi in Inghilterra a partire da ...Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero ...