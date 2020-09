Beatrice di York incinta: la prova che non lascerebbe dubbi (Di mercoledì 9 settembre 2020) Beatrice di York sarebbe incinta. Ancora non c’è la comunicazione ufficiale, ma le prime foto scattate a Londra dopo la luna di miele varrebbero come prova della sua dolce attesa. Beatrice, figlia del Principe Andrea e Sarah Ferguson, ha sposato lo scorso 17 luglio con una celebrazione segreta il fidanzato italiano Edoardo Mapelli Mozzi, alla presenza di sua nonna la Regina Elisabetta. I due sarebbero dovuti convolare a nozze a maggio con una cerimonia degna di un Royal Wedding al quale erano invitati anche Meghan Markle e Harry, oltre a Kate Middleton, William e il resto della Famiglia Reale. Ma l’emergenza sanitaria ha impedito i festeggiamenti in pompa magna. Così, Beatrice si è dovuta accontentare di Elisabetta e Filippo, oltre che dei suoi genitori. ... Leggi su dilei

vogue_italia : Potremo vedere il prezioso abito da sposa di Beatrice dal vivo ???? - mircur8 : L’abito da sposa di Beatrice di York finisce al museo - amosmoreau : Hey, ti farò 10 domande + 1 bonus molto random ?? — New York, Sydney, Tokyo o Parigi: dove vivresti? — Se fossi d… —… - infoitcultura : Harry e Meghan rimpiazzati da Beatrice di York e Mapelli Mozzi? -

Ultime Notizie dalla rete : Beatrice York Beatrice di York, l'abito di nozze in mostra nel castello di Windsor Io Donna Harry e Meghan: rimborso da 3 milioni per la residenza inglese

La ristrutturazione di Frogmore Cottage è costata cara ai SussexHarry e Meghan, i Duchi del Sussex, hanno rimborsato 2,4 milioni di sterline (circa 3,16 milioni di dollari) di denaro pubblico utilizza ...

L’abito del Royal wedding del lockdown andrà in mostra a Windsor

Il Royal wedding del lockdown, destinato a passare alla storia come il primo matrimonio reale «a porte chiuse» di quest’era mediatica, si prepara a uscire allo scoperto. L’abito (riciclato) di Beatric ...

La ristrutturazione di Frogmore Cottage è costata cara ai SussexHarry e Meghan, i Duchi del Sussex, hanno rimborsato 2,4 milioni di sterline (circa 3,16 milioni di dollari) di denaro pubblico utilizza ...Il Royal wedding del lockdown, destinato a passare alla storia come il primo matrimonio reale «a porte chiuse» di quest’era mediatica, si prepara a uscire allo scoperto. L’abito (riciclato) di Beatric ...