Astrofisica | il modello unificato delle galassie attive “non è verificato”

Un gruppo internazionale di astrofisici italiani guidato dal Prof. Francesco Massaro del Dipartimento di Fisica dell'Università degli Studi di Torino, associato sia all'Istituto Nazionale di Astrofisica che all'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, ha dimostrato – in un articolo pubblicato dalla rivista internazionale Astrophysical Journal Letters – che le previsioni del modello unificato delle galassie attive, per una particolare classe di sorgenti conosciute come oggetti di tipo BL Lac, non sono verificate. Nel nostro Universo esistono galassie denominate "attive" perché presentano un nucleo almeno cento volte più brillante dei miliardi di stelle che le costituiscono.

Svelate nuove e inaspettate popolazioni di buchi neri

Virgo e LIGO hanno osservato la fusione di due oggetti astrofisici straordinariamente massicci: due buchi neri di 66 e 85 masse solari, che hanno generato un buco nero finale di circa 142 masse solari ...

