Ascolti TV: dati Auditel di ieri, martedì 8 settembre 2020 (Di mercoledì 9 settembre 2020) dati Auditel dei programmi più visti di ieri, martedì 8 settembre 2020, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 il film tv Enrico Piaggio – Un sogno italiano ha avuto 2163 spettatori (share 10.82%). Il film tv Windstorm 4 – Il vento sta cambiando su Canale5 ha ottenuto 1881 spettatori (9.92% di share). Il telefilm UEFA Nations League: Francia-Croazia su Italia1 ha avuto 1293 spettatori (5.83%); su Rai2 la puntata del programma Boss in incognito ne ha intrattenuti 2188 (10.64%), mentre la puntata di #Cartabianca su Rai3 1004 spettatori (5.43%). Su Rete4 la puntata di Fuori dal coro ha totalizzato 790 spettatori (5.83%). Su La7 la puntata di In Onda Focus ne ha avuti 1062 (5.54%). ... Leggi su ascoltitv

