Ascolti tv 8 settembre: Barbara d’Urso torna a vincere, cresce Il Paradiso delle Signore (Di mercoledì 9 settembre 2020) Pomeriggio 5 di Barbara d’Urso torna a vincere contro La vita in diretta di Alberto Matano. Dopo l’esordio positivo del 7 settembre il programma pomeridiano di Rai 1 ha avuto un crollo registrando 1.342.000 telespettatori con il 14.25% di share. Stabile la trasmissione di Canale 5 con 1.477.000 e il 15.38%. Insomma siamo solo agli … L'articolo Ascolti tv 8 settembre: Barbara d’Urso torna a vincere, cresce Il Paradiso delle Signore proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

