Arriva il tampone italiano con risultato in 3 minuti. Via libera dal Ministero (Di mercoledì 9 settembre 2020) Mentre si attende che i test sierologici siano disponibili in farmacia, la novità del momento è un tampone ‘express’, made in Italy, per rilevare la positività o meno al coronavirus Sars-CoV-2. Si esegue su un campione di saliva e dà il risultato in tre minuti. Arriva da un azienda brianzola, la ‘Allum’ di Merate (Lecco), che annuncia oggi in una nota di aver “superato i test per l’approvazione da parte del Ministero della Salute” e di essere pronta a partire con la produzione. Un ‘salto di settore’ per l’impresa, che realizza sistemi di illuminazione. Dalle lampade ai tamponi. Il test rapido è stato battezzato ‘Daily Tampon’ e fornisce il risultato come un test di gravidanza: ... Leggi su quifinanza

Adnkronos : Arriva il test salivare italiano super rapido, risultato in 3 minuti - borghi_claudio : @fabiom44361205 @docflipperino1 interessante prospettiva, fai il tampone, esci dall'ambulatorio, tocchi una manigli… - nienteluigi : RT @Adnkronos: Arriva il test salivare italiano super rapido, risultato in 3 minuti - Biene26294026 : RT @Adnkronos: Arriva il test salivare italiano super rapido, risultato in 3 minuti - GiorgioAntonel1 : RT @Adnkronos: Arriva il test salivare italiano super rapido, risultato in 3 minuti -

Ultime Notizie dalla rete : Arriva tampone Covid, verso tampone a chi arriva dalla Francia. Ipotesi quarantena ridotta anche in Italia Il Messaggero Covid, arriva il test salivare italiano super rapido: risultato in 3 minuti

Arriva un nuovo test rapido ... Il test ha ricevuto l'approvazione dal Ministero della Salute e può quindi partire la produzione E' un tampone 'express', made in Italy, per rilevare la positività o ...

AZIENDA DI MERATE - LA ALLUM SRL - HA INVENTATO TAMPONE SALIVARE PER IL COVID: RISULTATO IN 3 MINUTI INIZIATA PRODUZIONE

E' un tampone 'express'' made in Italy, per rilevare la positività o meno al coronavirus Sars-CoV-2. Si esegue su un campione di saliva e dà il risultato in tre minuti. Arriva da un azienda brianzola, ...

Arriva un nuovo test rapido ... Il test ha ricevuto l'approvazione dal Ministero della Salute e può quindi partire la produzione E' un tampone 'express', made in Italy, per rilevare la positività o ...E' un tampone 'express'' made in Italy, per rilevare la positività o meno al coronavirus Sars-CoV-2. Si esegue su un campione di saliva e dà il risultato in tre minuti. Arriva da un azienda brianzola, ...