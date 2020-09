Anticipazioni Live-Non è la d’Urso: ci sarà la reunion del cast del primo Grande Fratello (Di giovedì 10 settembre 2020) Dopo 20 anni dall’inizio della prima edizione del Grande Fratello, saranno ospitati i concorrenti per una reunion nella prima puntata di Live-Non è la d’Urso Nella puntata di domenica 13 settembre 2020 di Live-Non è la d’Urso, ci sarà una reunion del cast del primo Grande Fratello. Questa edizione, iniziata il 14 settembre 2000, ha riscosso un particolare successo e ha fatto da capostipite per le successive. Stando alle Anticipazioni di Davide Maggio, Barbara D’Urso aprirà lo scrigno dei ricordi e farà vivere ai telespettatori una sensazioni di nostalgia di quell’edizione del Grande Fratello ... Leggi su nonsolo.tv

