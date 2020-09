Amichevole: Genoa-Carpi 2-1, doppietta di Favilli (Di mercoledì 9 settembre 2020) Prima uscita stagionale per il Genoa di Maran, in campo oggi pomeriggio alla Sciorba contro il Carpi. Rossoblù vittoriosi per 2-1 grazie a una doppietta di Favilli, in gol al 43' del primo tempo e al ... Leggi su gazzetta

