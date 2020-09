Aggressione a Salvini, ecco il video dell’episodio a Pontassieve: ragazza subito allontanata (Di mercoledì 9 settembre 2020) Una ragazza gli si avvicina, come farebbe un sostenitore, ma poi gli afferra camicia e rosario, e glieli strappa. ecco il video dell’Aggressione subita da Matteo Salvini a Pontassieve. La ragazza è stata subito allontanata dalle forze dell’ordine e nel filmato si sente dire distintamente: “Tornatene a casa tua”. video Facebook/Maria Grazia Evangelista L'articolo Aggressione a Salvini, ecco il video dell’episodio a Pontassieve: ragazza subito allontanata proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

È stata identificata e sarà denunciata la donna che questa mattina ha aggredito Matteo Salvini mentre si trovava a Pontassieve, in provincia di Firenze, per un comizio in vista delle elezioni regional ...FIRENZE (ITALPRESS) – Fuori programma per il leader della Lega Matteo Salvini che stamane, nel corso di una iniziativa elettorale a Pontassieve, in Toscana, è stato avvicinato e strattonato da una rag ...