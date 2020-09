Willy, ucciso a gomitate al petto e calci alla testa: “Fermatevi, vi prego. Non riesco a respirare” (Di martedì 8 settembre 2020) “Basta, fermatevi. Non respiro più”. Sarebbero le ultime, agghiaccianti parole di Willy Monteiro Duarte mentre subiva il pestaggio che di lì a poco gli avrebbe tolto la vita. Eppure neanche di fronte alle richieste del giovane, i suoi aguzzini si sono fermati. “Non riesco a respirare, fermatevi”: così hanno ucciso Willy Intanto si fa luce … L'articolo Willy, ucciso a gomitate al petto e calci alla testa: “Fermatevi, vi prego. Non riesco a respirare” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

"Non Abbiamo toccato Willy e neanche abbiamo visto chi lo ha picchiato". I fratelli Marco e Gabriele Bianchi, principali indagati per la morte di Willy Monteiro Duarte, ucciso a calci e pugni all'alba ...

Gli inquirenti continuano ad indagare sull'omicidio di Willy, il 21enne ucciso a Colleferro, e prende sempre più consistenza l'ipotesi dell'aggravante razziale da parte degli aggressori.

