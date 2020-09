Torna in carcere il boss Totuccio Milano (Di martedì 8 settembre 2020) Palermo, 8 set. (Adnkronos) – I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico -Finanziaria della Guardia di Finanza di Palermo, nell’ambito di indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione all’ordinanza del Tribunale di Palermo – Sezione per il Riesame, che ripristina la misura cautelare della custodia in carcere a carico di Salvatore Milano detto ‘Totuccio o Tatieddu”, accusato di estorsione aggravata da metodo mafioso. I fatti risalgono agli anni 2016 e 2017, quando le indagini dei finanzieri del Gico “consentirono di accertare il ruolo attivo di Salvatore Milano in merito ad una richiesta estorsiva commessa nei confronti di una nota attività commerciale del centro storico cittadino – dicono le ... Leggi su calcioweb.eu

