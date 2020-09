Tabellone Wta Istanbul 2020: Kuznetsova numero uno, c’è Paolini (Di martedì 8 settembre 2020) Il Tabellone principale e tutti gli accoppiamenti del Wta International di Istanbul 2020, torneo in programma dal 7 al 13 settembre. Svetlana Kuznetsova è la testa di serie numero uno del torneo turco che presenta nomi del calibro di Caroline Garcia, Polona Hercog e Rebecca Peterson. Tra le italiane al via nel main draw di diritto è presente solamente Jasmine Paolini, opposta alla svizzera Voegele all’esordio. Il Tabellone: (1) Kuznetsova vs bye Tomova vs Q Bondarenko vs Kovinic (6) Van Uytvanck vs Kuzmova (3) Hercog vs Cengiz Paolini vs Voegele Zavatska vs Badosa Sorribes Tormo b. (5) Watson 3-2 rit. (7) Diyas vs Sasnovich Schmiedlova vs Juvan Minnen vs Q (WC) Buyukakcay vs (4) Garcia (8) Doi vs Q Tig vs Q (WC) ... Leggi su sportface

