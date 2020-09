Quaresma riparte dal Vitoria Guimaraes: l’arrivo del “Re”… a cavallo (Di martedì 8 settembre 2020) Ricardo Quaresma riparte dal suo Portogallo: nuova avventura per mister Trivela che dopo le esperienze con Sporting Lisbona e Porto decide di firmare con il Vitoria Guimaraes. Un acquisto che il club ha voluto presentare in grande stile con tanto di filmato e il diretto interessato in sella a... un cavallo.Quaresma: il Re a cavallocaption id="attachment 1018441" align="alignnone" width="551" Quaresma (twitter Vitoria Guimaraes)/caption"Lunga vita al Re. La nuova dinastia Quaresma ha inizio". Con queste parole il Vitoria Guimaraes, club che milita nel massimo campionato di calcio lusitano, ha dato il benvenuto all'ex calciatore anche dell'Inter. Presentazione in grande ... Leggi su itasportpress

