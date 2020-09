Parla l’amico che Willy voleva difendere: «Me lo porterò dietro a vita». Nel locale dei Bianchi: «È morto solo un extracomunitario» (Di martedì 8 settembre 2020) «Nulla sarà come prima» ammette Federico, 21 anni, l’amico che Willy Monterio Duarte ha tentato di difendere nella rissa selvaggia di Colleferro che gli è costata la vita. Intervistato dal Corriere della sera, Federico racconta che quanto accaduto quella notte non riuscirà mai a dimenticarlo facilmente. È consapevole che quei calci e quei pugni dei fratelli Bianchi erano diretti a lui: «Me lo porterò dietro a vita – dice il 21enne – Posso solo dire che davvero Willy si è trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato». Una morte per tanti versi assurda quella di Willy, accaduta «per evitare una rissa, per riportare pace ... Leggi su open.online

fanpage : #WillyMonteiro, parla Federico, l'amico che ha provato a difendere trovando la morte - Open_gol : Parla l’amico che Willy voleva difendere: «Me lo porterò dietro a vita». Nel locale dei Bianchi: «È morto solo un e… - RiccardoValoti : al cospetto di un tonante Federico Nisii che vomita su Trigoria come se fosse Srebrenica (però se la prende contro… - AnnaritaNinni : RT @Open_gol: Parla l’amico che Willy voleva difendere: «Me lo porterò dietro a vita». Nel locale dei Bianchi: «È morto solo un extracomuni… - bendico06 : RT @Open_gol: Parla l’amico che Willy voleva difendere: «Me lo porterò dietro a vita». Nel locale dei Bianchi: «È morto solo un extracomuni… -

Ultime Notizie dalla rete : Parla l’amico “Voleva difendermi poi un calcio l’ha steso e l’ho visto morire” Rep