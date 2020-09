Paolini-Hercog in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wta Istanbul 2020 (Di martedì 8 settembre 2020) Jasmine Paolini ha conquistato l’accesso al secondo turno del Wta di Istanbul 2020, riuscendo ad avere la meglio sull’elvetica Stefanie Voegele. L’azzurra affronterà Polona Hercog, a sua volte superiore a Berfu Cengiz, slovena caratterizzata da continuità al servizio e colpi incisivi da fondocampo. La sfida andrà in scena giovedì 10 settembre, sebbene l’orario non sia ancora stato precisato dagli organizzatori. La copertura televisiva è affidata a SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky), con live streaming disponibile sul sito ufficiale dell’emittente. In alternativa, Sportface.it proporrà aggiornamenti e approfondimenti in merito. Leggi su sportface

Jasmine Paolini supera il primo turno al WTA International di Istanbul. La toscana, numero 2 d'Italia, batte per 6-1 4-6 6-3 la svizzera Stefanie Voegele, esperta trentenne con cui mai si era incrociata.

