Nuovo no dei 5 stelle al Mes. Crimi: "Così non va bene" (Di martedì 8 settembre 2020) AGI - Nuovo muro del Movimento 5 stelle al Mes. Vito Crimi e Luigi Di Maio ribadiscono la contrarietà al fondo salva-Stati. Il secco no è stato confermato poche ore dopo l'intervento del segretario del Partito democratico alla direzione dem. “L'Italia deve utilizzare il Mes, una linea di credito molto vantaggiosa per rinnovare la sanità", aveva sostenuto ieri Nicola Zingaretti. Di oggi la replica dei vertici pentastellati: "Per noi il Mes com'è adesso non va bene, punto. Lo era un mese fa, lo è adesso, non è cambiato nulla", taglia corto il capo politico, Vito Crimi. "Non vedo ancora nessuna novità sul tema. Si continua a ripetere la stessa cosa e la nostra posizione l'abbiamo detta e ribadita, non è cambiato nulla da un mese a questa parte. A volte ... Leggi su agi

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo dei Dopo l'intesa con Israele gli Emirati puntano di nuovo sull'F-35 Analisi Difesa Nuovo aggiornamento per DOOM e DOOM II

I possessori di Ultimate DOOM o DOOM II: Hell on Earth su Steam riceveranno automaticamente le nuove riedizioni nella propria libreria. Le versioni DOS originali resteranno disponibili come opzione di ...

MERCATO: quando i calciatori dicevano sì alla Salernitana anche in serie D

Un ritiro senza volti nuovi, un allenatore che aspetta rinforzi da tre settimane, tanti calciatori sotto contratto ma con la valigia pronta, una piazza mai così distaccata, scettica e disaffezionata.

