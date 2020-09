Nba Playoff 2020: Celtics guidano la serie con Toronto, Denver ko in gara-3 con i Clippers (Di martedì 8 settembre 2020) I Boston Celtics si impongono nella notte sui Toronto Raptors portando la serie, semifinale ad est dei Playoff NBA 2020, sul 3-2. Tatum e compagni realizzano una delle migliori prestazioni post-season chiudendo sullo score di 111-89, mostrandosi solidi in difesa e incisivi in attacco. Jaylen Brown assoluto protagonista con 27 punti finali. 21 sigilli anche di Kemba Walker, 18 di Jayson Tatum, 15 di Daniel Theis e 12 di Marcus Smart. serie sul 2-1 invece per i Los Angeles Clippers contro i Denver Nuggets: la compagine di Paul George (32 punti a referto) scappa nel finale con un parziale di 23-10 archiviando la pratica sul 113-107. Vicino alla tripla doppia invece Nikola Jokic, anche lui con 32 punti. IL TABELLONE Leggi su sportface

sportface2016 : #NBAPlayoffs - #Celtics e #Clippers vincono nella notte - quieto62 : Unico vantaggio maggiore nei playoff per i Celtics: Memorial Day Massacre, 1985 (Gara 1 NBA Finals) - UgoBaroni : RT @SkySportNBA: NBA, LeBron James supera Ray Allen: è secondo ogni epoca per triple ai playoff. CLASSIFICA #SkyNBA #NBA - UgoBaroni : RT @SkySportNBA: Playoff NBA, la partita che gira la serie: Toronto-Boston gara-5 su Sky Sport #SkyNBA #NBA - filo_78 : Certe chiamate arbitrali di questi playoff nba non hanno alcun senso. -