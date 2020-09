Metti una sera a cena con Hopper e Welles. Sullo schermo è possibile - (Di martedì 8 settembre 2020) Serena Nannelli Una lunga chiacchierata tra due mostri sacri del cinema, resa fruibile, così come la girò Welles, in un documentario presentato fuori concorso a Venezia Presentato Fuori Concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, "Hopper/Welles" è il film che documenta l'intervista fatta dal grande Orson Welles a Dennis Hopper nel 1970, nel corso della lavorazione di "The Other Side of the Wind". Si tratta di materiale grezzo, riproposto intatto e perciò dal fascino potente. Welles è la voce fuori campo e tiene la telecamera fissa su un Hopper illuminato da luce naturale. Due icone diversissime tra loro ma anche due uomini intelligenti che cercano di venirsi incontro, l'anziano gigioneggiando e il giovane improvvisando ... Leggi su ilgiornale

antonialaco00 : @Gio2020Gio @ronzidante pure mia nuora è così, noi raccogliano l'olio usato e lo portiamo in discarica lei prima di… - Cinzialaporcona : RT @campeggio83: @Cinzialaporcona 51 anni tieee ma non vedi che gran bel culo sei stupenda. Metti una gran voglia di provarlo questo bellis… - Mmm87616395 : @Torrenapoli1 Mamma mia, il Napoli è un Tetris. Se metti uno aggiusti una cosa ma ne scombini un'altra. - lilyrosedeppF : @ChuckBassRealF @timoteoquellov1 ao chuck ma perché non ti metti con Nate io faccio una cosa a tre con voi due poi - boni_castellane : @Joe911S e no se la metti sulla dignità non ci siamo. deve tener duro per dare una lezione etica ai fascisti. -

Ultime Notizie dalla rete : Metti una Mostra del Cinema di Venezia, metti una notte insieme Cassius Clay, Malcolm X, Sam Cooke, Jim Brown… Il Fatto Quotidiano Paola, malata di tumore e di Covid «Vado in ospedale, non ho paura»

Covid-19 ha colpito più duro soprattutto le persone fragili. Tanto che recenti studi hanno messo in luce come il virus e le sue complicanze siano stati fatali per un malato di cancro su tre: specie ne ...

Scuola, allarme tempo pieno al rientro: in una su 4 non riparte

Via alle scuole in Alto Adige, capofila in Italia per l'avvio dell'anno scolastico post Covid. Sono 91.797 in tutto i bambini e ragazzi che questa mattina sono tornati all'asilo e sui banchi di scuola ...

Covid-19 ha colpito più duro soprattutto le persone fragili. Tanto che recenti studi hanno messo in luce come il virus e le sue complicanze siano stati fatali per un malato di cancro su tre: specie ne ...Via alle scuole in Alto Adige, capofila in Italia per l'avvio dell'anno scolastico post Covid. Sono 91.797 in tutto i bambini e ragazzi che questa mattina sono tornati all'asilo e sui banchi di scuola ...