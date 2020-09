Matilde Brandi al GfVip: “Il mio compagno non approva” (Di martedì 8 settembre 2020) C’è un unico neo sulla partecipazione di Matilde Brandi al GfVip: il compagno Marco Costantini non approva la sua scelta. La confessione Tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 5, in partenza lunedì sulla rete ammiraglia Mediaset, c’è anche Matilde Brandi. Intervistata dal settimanale Di Più, la showgirl ha detto di puntare molto su questa nuova esperienza per far uscire allo scoperto lati del suo carattere che il pubblico ancora non conosce. Unico neo su un suo ingresso da regina nella Casa più spiata della televisione italiana, il fatto che il suo compagno Marco Costantini, un commercialista del tutto avulso al mondo dello spettacolo, non approvi pienamente la sua scelta: “Come l’ha presa il mio ... Leggi su zon

