Maria De Filippi delude qualcuno | Anticipazioni spinose a Uomini e Donne (Di martedì 8 settembre 2020) Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, Maria De Filippi delude qualcuno. Solo due, dei tre candidati tronisti di quest’anno, riusciranno a iniziare effettivamente il loro percorso. Chi saranno? Uomini e Donne è iniziato sono ieri, ma già sono accadute molte cose inaspettate. Innanzitutto, nella puntata di ieri, è stata presentata una nuova Gemma Galgani. La … L'articolo Maria De Filippi delude qualcuno Anticipazioni spinose a Uomini e Donne proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

