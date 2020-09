La giustizia giallorossa: le tasse vanno pagate puntuali ma slittano i processi al Fisco (Di martedì 8 settembre 2020) Non c’è soltanto la preoccupazione sotto il profilo prettamente sanitario, tra le cause più evidenti dell’emergenza Covid-19. Quello che balza agli occhi, soprattutto negli ultimi giorni, è purtroppo la catena di ingiustizie innescata dalla pandemia, solidissima anche ora che il lockdown è fortunatamente alle spalle. E che il governo cerca di far passare sottotraccia: non tutti sanno che, per esempio, mentre il pagamento delle tasse resterà obbligo puntualissimo, senza ulteriori rinvii, lo stesso non può dirsi dei processi al Fisco, che in parte stanno già andando incontro a un ulteriore slittamento. Come rivelato da La Verità, infatti, nei giorni scorsi il direttore della seconda direzione provinciale dell’Erario di Milano Vincenzo Gentile ha ... Leggi su ilparagone

Ultime Notizie dalla rete : giustizia giallorossa Bonafede: «Il no su Peretola rimane Il governo giallorosso? Non cadrà» Il Tirreno Bonafede: «Il no su Peretola rimane Il governo giallorosso? Non cadrà»

Il ministro della Giustizia a Firenze per sostenere la candidata pentastellata. Galletti rilancia l’alleanza fra Pd e M5s che in Toscana non c’è stata: «Ci hanno imposto Giani» Anche se le regionali s ...

Mediaset, la Corte di Giustizia Ue sta con Vivendi

Dopo i giudici di Amsterdam, anche la Corte di Giustizia Ue - interpellata dal Tar - accoglie di fatto le istanze di Vivendi nell'articolata e complicata guerra legale con Mediaset. E questa volta non ...

