La curiosità di Farina: ma perché De Luca andava in giro con quattro autisti? (Di martedì 8 settembre 2020) I Tir arrivano a Napoli da Kiev e da Tallin condotti da un camionista solo. È stato nel 1967 che l'allora ministro dei Trasporti Oscar Luigi Scalfaro tolse l'obbligo della coppia di autisti: sarebbero stati costi eccessivi. Dinanzi alle notizie giunte dalla città di Pulcinella, nell'animo dell'ingenuo cittadino nasce spontanea una domanda: perché ne servono quattro per guidare l'auto blu dotata del preziosissimo quintale di passeggero? Va be' che il governatore campano Vincenzo De Luca è assimilabile a un trasporto eccezionale, di quelli che occupano due corsie, precedute da motociclette con le bandierine, ma che se ne fa di quattro piloti per transitare da Posillipo a Salerno? Ci piacerebbe tanto sentire una delle sue meravigliose sceneggiate su Facebook per una volta dedicata a ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : curiosità Farina I 10 piatti tipici della cucina emiliana. FOTO Sky Tg24