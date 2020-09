Juventus, Gentile consiglia: “Vada via da Torino, non si capisce se è forte” (Di martedì 8 settembre 2020) In questa sessione di calciomercato la Juventus starebbe cercando di capire cosa fare con alcuni giocatori per il momento ancora in rosa. Per quanto riguarda il reparto difensivo, nei giorni scorsi Fabio Paratici ha ceduto in prestito biennale all’Atalanta Cristian Romero, mossa che con tutta probabilità permetterà a Daniele Rugani di rimanere a Torino almeno un’altra stagione. Tenendo conto anche dell’infortunio alla spalla di Matthijs De Ligt, questa potrebbe essere la soluzione migliore, a meno che non si decida di intervenire sul mercato andando a cogliere una ghiotta occasione. Il difensore classe 1994, alla sesta stagione con la maglia della Juventus, dovrebbe rimanere a Torino almeno un’altra stagione, tra lo scetticismo generale della piazza, con i tifosi bianconeri che non ... Leggi su tuttojuve24

delca_it : @MarzianoAnsioso @Francalidia4 Stando a quello che ho letto, la Juventus nel 1973 avrebbe offerto al Cagliari per i… - Kingsamuel111 : La Juventus l'ha rincorso per tanti anni, nel 2017 finalmente a Torino. Dopo 3 anni ingiustamente criticato e con m… - junews24com : Fiorentina, accordo in chiusura per un terzino. Piaceva a Juve e Napoli - - giovy1967 : @gigifaso Per me la madre di tutte le Juventus Zoff Cuccureddu Gentile Furino Morini Scirea Causio Tardelli Bonins… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Gentile Gentile sicuro:«De Ligt e Koulibaly i migliori difensori della Serie A» Juventus News 24 Calciomercato Inter, ESCLUSIVO: proposta di scambio con la Juventus

Si lavora per uno scambio tra le squadre di Conte e Pirlo. L'Inter cerca il tesoretto per Kanté: tutti i nomi in uscita dalla rosa di Antonio Conte. vedi letture. Il Corriere dello Sport oggi in edico ...

Inter, raduno (senza i nazionali) ad Appiano Gentile per i tamponi

Vacanze finite per l'Inter: oggi la squadra si è riunita ad Appiano Gentile, anche se solo per una toccata e fuga per i tamponi di rito. I giocatori nerazzurri - esclusi quelli impegnati nelle naziona ...

Si lavora per uno scambio tra le squadre di Conte e Pirlo. L'Inter cerca il tesoretto per Kanté: tutti i nomi in uscita dalla rosa di Antonio Conte. vedi letture. Il Corriere dello Sport oggi in edico ...Vacanze finite per l'Inter: oggi la squadra si è riunita ad Appiano Gentile, anche se solo per una toccata e fuga per i tamponi di rito. I giocatori nerazzurri - esclusi quelli impegnati nelle naziona ...