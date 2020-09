Infermieri: al via a Milano test di ingresso a triennale. 1400 i posti disponibili (Di martedì 8 settembre 2020) Oltre 4mila e 500 i ragazzi che questa mattina si sono ritrovati fuori dalle varie sedi dell'Università Statale. 100 minuti la durata della prova Leggi su tg.la7

Ultime Notizie dalla rete : Infermieri via Covid a Roma, rischio seconda ondata: via alle assunzioni di medici e infermieri Il Messaggero Infermieri: al via a Milano test di ingresso a triennale. 1400 i posti disponibili

Oltre 4mila e 500 i ragazzi che questa mattina si sono ritrovati fuori dalle varie sedi dell'Università Statale. 100 minuti la durata della prova ...

Test professioni sanitarie, proteste degli studenti. Fgc: «via il numero chiuso, salviamo il ssn!»

Dopo le proteste per i test di medicina, gli studenti universitari tornano a contestare il numero chiuso, nella giornata dei test di ingresso per le professioni sanitarie. Decine le azioni di protesta ...

