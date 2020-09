Il 13% dei morti nell’Ue causati dall’inquinamento (Di martedì 8 settembre 2020) Un morto su 8 nell’Ue e nel Regno Unito è dovuto all’inquinamento, cioè il 13% dei decessi totali ogni anno, 630mila persone, secondo il rapporto dell’Oms e dell’Agenzia europea dell’ambiente (Aea). Lo smog è il più pericoloso con 400mila morti l’anno, soprattutto a causa del particolato fine. Poi l’inquinamento acustico, con 12mila decessi. Le ondate di calore, sempre più frequenti a causa del cambiamento climatico, secondo alcuni scenari potrebbero arrivare a mietere 130mila vittime l’anno. L’impatto più forte lo subiscono … Continua L'articolo Il 13% dei morti nell’Ue causati dall’inquinamento proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

