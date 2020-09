Harry e Meghan chiudono i conti con la Regina: restituiti 2,4 milioni di sterline (Di martedì 8 settembre 2020) Ora con la Regina hanno chiuso tutti i conti. Anche la questione Frogmore Cottage è stata archiviata. I duchi di Sussex hanno restituito i 2,4 milioni di sterline che erano serviti per la ... Leggi su tgcom24.mediaset

Harry e Meghan non stanno ricevendo più soldi dal principe Carlo. Nelle scorse ore è giunta notizia che i duchi hanno restituito al fisco britannico 2,4 milioni di sterline usate per la ristrutturazio ...Meghan Markle e il principe Harry sono riusciti nell'intento di provvedere al loro sostentamento. Stop all'indennità dal principe Carlo e debito saldato con i contribuenti britannici. E tutto - second ...