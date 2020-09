Giuseppe Conte, Buttafuoco: «Dovrà scapparsene di notte», la visione strategica di Sallusti (Di martedì 8 settembre 2020) A Quarta Repubblica, il programma di Rete Quattro condotto da Nicola Porro, tanti ospiti invitati per parlare dei temi caldi del giorno: la riapertura della scuola e la crisi di governo. L’esecutivo del premier Giuseppe Conte agli sgoccioli? Pareri contrastanti a tal proposito: per il direttore di Libero Vittorio Feltri “l’unica alternativa è il ritorno al voto”, ma è un lusso che il paese al momento non può permettersi; per il giornalista Pietrangelo Buttafuoco l’esecutivo è sull’orlo del baratro. Per Alessandro Sallusti la questione è decisamente più complessa: il governo giallorosso starebbe camminando sul filo come un funambolo mantenendo di proposito alta la tensione. leggi anche l’articolo —> Covid, il ... Leggi su urbanpost

