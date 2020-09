Fisco: entrate tributarie in calo (-7,7%) nei primi 7 mesi 2020 (Di martedì 8 settembre 2020) Nel dettaglio, tra gennaio-luglio 2020, le entrate tributarie erariali accertate, in base al criterio della competenza, sono ammontate a 230,948 miliardi di euro segnando una riduzione di 19,195 miliardi di euro rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente Leggi su firenzepost

FondazioneAriel : RT @Disabili_com: ?? DOCUMENTI UTILI ?? L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato la guida con tutti i benefici fiscali per i cittadini con disab… - FirenzePost : Fisco: entrate tributarie in calo (-7,7%) nei primi 7 mesi 2020 - NaderOssman1973 : RT @tempoweb: Ricorso al Fisco, il suocero imbarazza #Conte @lefrasidiosho per iltempodioshø - CorriereQ : Fisco: Mef, entrate primi 7 mesi -7,7% a 230 mld - galax64716705 : RT @tvbusiness24: Fisco, le entrate tributarie calano del 7,7% nei primi 7 mesi dell’anno -